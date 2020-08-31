MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti
31.08.2020 - 16:13 | | ANKARA (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti
ABONE OL

İletişim Başkanlığınca paylaşılan görüntülere göre, finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı ile Giresun'a giderken uçakta video konferans yoluyla görüşen Erdoğan, voleybolda 19 yaş altı genç kızlarda Avrupa'da ikinci kez şampiyon olunmasından çok farklı bir mutluluk yaşadığını belirtti.

Gençlerden bir üst segmentte de şampiyonluk beklediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben bunu da başaracaklarına inanıyorum. Hocamızı da tebrik ediyorum, kutluyorum sizleri. Bütün teknik kadronun yanında kaptanımızı da tabii bütün takım adına özellikle tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlar adına sizleri kutluyorum. İnşallah Türkiye'ye döndükten sonra Külliye'de sizleri ayrıca ağırlamak isterim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti

 

 

 

  

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'a Azeri rakip...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu genç voleybolcuları tebrik etti
  2. Armad Gözbek: Kondisyon ve dayanıklılık çok önemli!
    Armad Gözbek: Kondisyon ve dayanıklılık çok önemli!
  3. Galatasaray-Ümraniyespor (CANLI)
    Galatasaray-Ümraniyespor (CANLI)
  4. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Fenerbahçe - Antalyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  5. Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar transferini bitiriyor...
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar transferini bitiriyor...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı

Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı

Son dakika | Türkiye-Macaristan maçının hakemi Artur Dias

Son dakika | Türkiye-Macaristan maçının hakemi Artur Dias

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Neftçi Bakü hangi ülkenin takımı? Nefçi Bakü kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Neftçi Bakü hangi ülkenin takımı? Nefçi Bakü kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Sıradaki Haber