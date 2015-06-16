Cumhurbaşkanı Erdoğan bisikletini Rizespor'a hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kullandığı bisikleti Çaykur Rizespor Kulübü'ne hediye ettiği bildirildi.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turun tanıtım etkinliğinde, Salcano bisiklet firmasının kendisi için özel tasarladığı bisikleti, kulüp yönetim kurulunun isteği üzerine yeşil-mavili kulübe hediye ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Nisan'daki organizasyonda katılımcılarla birlikte Kız Kulesi'nin karşısında kurulan başlangıç çizgisinden basın turuna başlayarak, yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Harem Otogarı'na kadar pedal çevirdiği hatırlatılarak, "Rize'ye ulaştırılan bisikleti, kulüp yetkililerimiz teslim alarak Çaykur Rizespor Kulübü müzesine koydu" ifadesine yer verildi.