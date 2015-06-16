Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan bisikletini Rizespor'a hediye etti
16.06.2015 - 16:06 | | RİZE (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan bisikletini Rizespor'a hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bisikletini Çaykur Rizespor'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bisikletini Rizespor'a hediye etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kullandığı bisikleti Çaykur Rizespor Kulübü'ne hediye ettiği bildirildi.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turun tanıtım etkinliğinde, Salcano bisiklet firmasının kendisi için özel tasarladığı bisikleti, kulüp yönetim kurulunun isteği üzerine yeşil-mavili kulübe hediye ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Nisan'daki organizasyonda katılımcılarla birlikte Kız Kulesi'nin karşısında kurulan başlangıç çizgisinden basın turuna başlayarak, yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Harem Otogarı'na kadar pedal çevirdiği hatırlatılarak, "Rize'ye ulaştırılan bisikleti, kulüp yetkililerimiz teslim alarak Çaykur Rizespor Kulübü müzesine koydu" ifadesine yer verildi.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber