CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan video konferans ile milli futbolcular ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Corona VirÃ¼s nedeniyle Ã¼lkemizdeki tÃ¼m spor mÃ¼sabakalarÄ±na ara verilmiÅŸti. Sporcular ve futbolcularÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kendi bireysel antrenmanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan A Milli TakÄ±m futbolcularÄ±na moral vermek iÃ§in bir video konferans gerÃ§ekleÅŸtirdi.

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu'nun da yer aldÄ±ÄŸÄ± video konferans toplantÄ±ya tÃ¼m milli futbolcularÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

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