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14.01.2021 - 11:16 | | İHA

Cüneyt Çakır, hakemler listesinde dünyada 2. sırada

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 10 yılın en iyi hakemleri listesinde Cüneyt Çakır'a ikinci sırada yer verdi.

Cüneyt Çakır, hakemler listesinde dünyada 2. sırada
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünyada son 10 yılın en iyi hakemleri arasında yer alan isimleri açıkladı.

2011 ile 2020 yılları arasını kapsayan dönemde her yılın ilk 20 hakem listesi göz önüne alındı. Son 10 yılda en çok puanı toplayarak en başarılı hakem Felix Brych olurken, Alman hakem, 2016-17 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere, bir çok önemli müsabakada görev aldı. Felix Brych'in 141 puanla zirvede yer aldığı listede Cüneyt Çakır 140 puanla ikinci sırada yer aldı. 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görev yapan Çakır'ı, listede Hollandalı Bjorn Kuipers takip etti.

Cüneyt Çakır, hakemler listesinde dünyada 2. sırada

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Cüneyt Çakır, hakemler listesinde dünyada 2. sırada

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