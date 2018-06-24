Cüneyt Çakır, Nijerya - Arjantin maçını yönetecek!

Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'nda görev yapan hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi, 26 Haziran'da Nijerya - Arjintin arasında oynanacak olan D Grubu maçını yönetecek.

D grubundan yükselme yolunda final niteliğini taşıyan maç Rusya'nın St.Petersburg şehrindeki St.Petersburg Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak.



Bu kritik müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Björn Kuipers olacak.

2018 Dünya Kupası'nda 15 Haziran Cuma günü Fas-İran maçında düdük çalan Cüneyt Çakır bu maçla birlikte ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçti. 42 yaşındaki hakemimiz ayrıca Rusya-Mısır maçında da dördüncü hakem olarak görev yaptı.



2014 Dünya Kupası'nda yönettiği 3 maçla birlikte Dünya Kupası'nda toplam 5. maçına çıkacak olan Çakır böylece 163. uluslararası karşılaşmasını yönetecek.

Messi'li Arjantin'in kader maçı

D Grubu'ndaki 2. maçlar sonunda bir puanla son sırada yer alan Messi'li Arjantin, gruptaki 3. ve son maçında Nijerya ile karşılaşacak. İlk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalan, ikinci maçında ise Hırvatistan'a 3-0 mağlup olan Tangocular, gruptan çıkabilmek için Nijerya'yı yenip, Hırvatistan'ın İzlanda'yı mağlup etmesini bekleyecek.