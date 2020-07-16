Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Deneyimli hakem Portekiz başkenti Lizbon'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi Sekizli Finali'nde düdük çalacak.

12-23 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalden itibaren ev sahipliği yapacak Lizbon'da görev alacak hakemlerden biri de Cüneyt Çakır. 2006 yılından beri FIFA kokartı taşıyan 43 yaşındaki hakem, 2016 yılında Berlin'de Barcelona ve Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

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