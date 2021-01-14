Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Cüneyt Çakır'ın 27. derbisi
14.01.2021 - 14:24 | | AA

Cüneyt Çakır'ın 27. derbisi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 27. derbisini yönetecek.

Cüneyt Çakır'ın 27. derbisi
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Vodafone Park'ta 17 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 26 derbide düdük çaldı.

UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ilk kez bir derbide görev alacak.

- 8 maçın 5'ini Galatasaray kazandı

FIFA kokartlı Çakır, 9. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 8 derbide Galatasaray 5, Beşiktaş ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaş ise 7 kez ağları havalandırdı.

Cüneyt Çakır, iki takım arasında oynanan maçlarda 2 kez kırmızı, 41 kez de sarı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem, söz konusu derbilerde Beşiktaşlı futbolculara 2 kırmızı ve 20 sarı kart, Galatasaraylı oyunculara ise 21 sarı kart gösterdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil transferi çıkmaza mı girdi! Arsenal ile anlaşma...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz patlaması! Yeni takımı belli oluyor...

Cüneyt Çakırın 27. derbisi

Slimani, Lyon'da

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray transferi resmen açıkladı
      Galatasaray transferi resmen açıkladı
    2. Trabzonsporlu futbolculardan ziyaret
      Trabzonsporlu futbolculardan ziyaret
    3. Erzurumspor'da Obertan en az 6 hafta yok
      Erzurumspor'da Obertan en az 6 hafta yok
    4. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası
      Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası
    5. Aston Villa-Everton maçı ertelendi
      Aston Villa-Everton maçı ertelendi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cüneyt Çakır'ın 27. derbisi

    Cüneyt Çakır'ın 27. derbisi

    Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday

    Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray koronavirüse yakalandı

    Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray koronavirüse yakalandı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet