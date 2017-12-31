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31.12.2017 - 12:13 | | AA

Curry'nin dönüşü muhteşem oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies'i 141-128 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 11 maç süren sakatlık döneminin ardından 38 sayı kaydetti.

Curry'nin dönüşü muhteşem oldu
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Golden State Warriors, ağırladığı Memphis Grizzlies'i 141-128 mağlup etti.

Sağ ayak bileğindeki sakatlığın ardından 11 maç sonra sahalara dönen Warriorslı Stephen Curry, 25 dakika oynadığı mücadeleyi, 13'te 10 üç sayı isabeti ve 38 sayıyla tamamladı.

Kevin Durant 20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı, 5 asist ve Zaza Pachulia 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Grizzlies'te Marc Gasol'ün 27 sayı, 6 ribaunt ve Tyreke Evans'ın 22 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

LeBron doğum gününde kaybetti

Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 33. yaş gününde konuk olduğu Utah Jazz'a 104-101 yenildi.

Jazz'ın çaylak oyuncusu Donovan Mitchell, 29 sayı, 6 asist ve 3 top çalmayla takımını sürükledi. Derrick Favors 19 sayı, 6 ribaunt, Ricky Rubio 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ve Thabo Sefolosha 10 sayı, 12 ribaunt üretti.

Cavaliers cephesinde James 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Kevin Love 20 sayı, 10 ribaunt ve Jeff Green 22 sayı, 5 ribauntla mücadele etti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise maçı, 2 sayı ve 2 ribauntla bitirdi.

Ersan'dan 13 sayı, 8 ribaunt

Atlanta Hawks forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının Portland Trail Blazers'ı 104-89 yendiği karşılaşmayı, 13 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.

Ev sahibi Hawks'ta Dennis Schroder 22 sayı, 8 asist, Tyler Cavanaugh 13 sayı, 5 ribaunt, Taurean Prince de 12 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Shabazz Napier 21 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, C.J. McCollum ise 18 sayıyla Trail Blazers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 93-79

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 103-105

Orlando Magic-Miami Heat: 111-117

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 104-89

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 104-101

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 141-128

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 102-107

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