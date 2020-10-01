D-Smart, Saran Group iÅŸbirliÄŸi ile spor iÃ§eriÄŸini daha da gÃ¼Ã§lendirdi

D-Smart'Ä±n zengin spor iÃ§eriÄŸi artmaya devam ediyor. S Sport ile Ä°ngiltere Premier Ligiâ€™den NBAâ€™e, Formula 1â€™den MotoGPâ€™ye kadar birÃ§ok Ã¶zel spor iÃ§eriÄŸini izleyiciyle buluÅŸturan D- Smart, ÅŸimdi de futbolseverlerin yakÄ±ndan takip ettiÄŸi Bundesliga baÅŸta olmak Ã¼zere NFL, Wimbledon, NCAA gibi birÃ§ok premium spor iÃ§eriÄŸini S Sport2 ile sporseverlere sunuyor.

Abonelerine en geniÅŸ ve Ã§eÅŸitli iÃ§eriÄŸi sunma vizyonuyla hareket eden D-Smart, sÃ¼rekli geliÅŸen bir yelpazeyle izleyicisine ulaÅŸÄ±yor. Sporda da tek boyutlu yayÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ±yla hareket etmeden, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan, en yÃ¼ksek heyecana sahne olan ligleri ve turnuvalarÄ± etkili bir yayÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ±yla ekranlara taÅŸÄ±yor. DeÄŸiÅŸen yayÄ±n teknolojilerine hÄ±zla uyum saÄŸlayan D-Smart, sporun heyecanÄ±nÄ± D-Smart GO ile abonelerine farklÄ± cihazlar Ã¼zerinden yaÅŸatÄ±yor. D-Smart, Saran Group iÅŸbirliÄŸinin geliÅŸimi ile spor konusunda eÅŸsiz bir seÃ§ki sunuyor.

TÃ¼rkiyeâ€™nin premier spor kanalÄ± S Sportâ€™un geniÅŸ yayÄ±n yelpazesinde, Ä°ngiltere Premier Ligi, NBA, Formula 1, MotoGP, ATP 500, Copa Libertadores, Copa Sud Americana, BarÃ§a TV, Bayern TV, DÃ¼nyadan Plaj Voleybolu MaÃ§larÄ±, UFC, WWE ve RAW DÃ¶vÃ¼ÅŸ SporlarÄ±, Monster Jam, FIS, X Games, The World's Strongest Man, FIA Rallycross, Formula E: Street Racers gibi ekstrem sporlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra spor dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±, futbol ve basketbol branÅŸlarÄ±nda stÃ¼dyo programlarÄ± yer alÄ±yor.

YayÄ±n hayatÄ±na Mart 2019â€™da baÅŸlayan S Sport2 ise, Bundesliga ve Bundesliga 2 Ligi, Portekiz SÃ¼per Ligi, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 DÃ¼nya KupasÄ± Grup Eleme MaÃ§larÄ±, CEV Voleybol KadÄ±nlar Åžampiyonlar Ligi, NCAA Basketbol, NFL, WNBA, CEV Voleybol Åžampiyonlar Ligi, Diamond League, WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, Juventus TV, Roma TV, MLS, Wimbledon, ATP 250, WTA gibi daha fazla premium spor iÃ§eriÄŸini izleyiciyle buluÅŸturuyor.

Bu heyecan dolu ligler, organizasyonlar ve maÃ§lar D-Smartâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra, D-Smart GOâ€™dan da takip edilebilecek.

D-Smart HakkÄ±nda

D-Smart, 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana faaliyet gÃ¶steren ve 2018 itibarÄ±yla DemirÃ¶ren Holding bÃ¼nyesinde bulunan TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen dijital yayÄ±n platformu ve internet servis saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±dÄ±r. Ä°nternet ve televizyon hizmetlerini tek fatura avantajÄ± ile sunan D-Smart, pazardaki yeni dinamikler doÄŸrultusunda iÃ§erik ve servislerini sÃ¼rekli geliÅŸtirmektedir. D-Smartâ€™Ä±n dijital iÃ§erik hizmetleri; tamamÄ± HD kalitesinde film ve dizi kanallarÄ±, National Geographic ve Discovery gruplarÄ± dahil belgesel kanallarÄ±, spor, Ã§ocuk, yaÅŸam, mÃ¼zik ve radyo kanallarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra tÃ¼m ulusal kanallar, yÃ¼zlerce uydu kanalÄ± ve 90â€™Ä± HD 225â€™ten fazla kanal ile kullanÄ±cÄ±lara sunulmaktadÄ±r.

D-Smart, uydu Ã¼zerinden verdiÄŸi hizmetlere ilave olarak D-Smart GO ile abonelerine D-Smart dÃ¼nyasÄ±nÄ± hem internet Ã¼zerinden hem de bir OTT servisi olarak da sunmaktadÄ±r. D-Smart GO kullanÄ±cÄ±larÄ± bilgisayar, akÄ±llÄ± telefon-televizyon, tablet ve uydu alÄ±cÄ±larÄ± Ã¼zerinden istedikleri zaman D-Smartâ€™Ä±n zengin iÃ§eriÄŸine ve Ã§ok daha fazlasÄ±na ulaÅŸmaktadÄ±r. KullanÄ±cÄ±larÄ±na daha teknolojik bir deneyim yaÅŸatan D-Smart GO ile iÃ§erikler 3 gÃ¼ne kadar geri alÄ±nabilir, canlÄ± yayÄ±n geri alÄ±p durdurabilir, istenilen programlar kaydedilebilir. Ã‡ocuk modu ile aileler Ã§ocuklarÄ±na daha gÃ¼venli bir izleme deneyimi yaÅŸatabilir.

AyrÄ±ca, dijital yayÄ±ncÄ±lÄ±k ve internet teknolojilerinin kesiÅŸim noktasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarla bÃ¼yÃ¼yerek 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana internet servisi de saÄŸlayan D-Smart, D-SmartNet markasÄ± ile tÃ¼m internet paketlerini kullanÄ±cÄ±larÄ±na tek fatura anlayÄ±ÅŸÄ± ile sunmaktadÄ±r.Âwww.dsmart.com.tr

Saran Group HakkÄ±nda

1990 yÄ±lÄ±ndan bu yana farklÄ± sektÃ¶rlerde faaliyet gÃ¶steren bir ÅŸirketler topluluÄŸu olan Saran Group, yÃ¼zde yÃ¼z Ã¶z sermayeli olup, medya, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, online, turizm, havacÄ±lÄ±k ve savunma olmak Ã¼zere 6 sektÃ¶rde faaliyet gÃ¶stermektedir. Ã–ncÃ¼ ve lider anlayÄ±ÅŸÄ± ile Ulusal kalkÄ±nma planlarÄ± ile uyum saÄŸlayarak, uzun vadeli iÅŸ planlamalarÄ± da yapan Saran Group, 33 ÅŸirket ve 3.500â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen ÅŸirketlerinden biridir.