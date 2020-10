D-Smart, Saran Group iÅŸbirliÄŸi ile spor iÃ§eriÄŸini daha da gÃ¼Ã§lendirdi

D-Smart'ın zengin spor içeriği artmaya devam ediyor. S Sport ile İngiltere Premier Ligi’den NBA’e, Formula 1’den MotoGP’ye kadar birçok özel spor içeriğini izleyiciyle buluşturan D- Smart, şimdi de futbolseverlerin yakından takip ettiği Bundesliga başta olmak üzere NFL, Wimbledon, NCAA gibi birçok premium spor içeriğini S Sport2 ile sporseverlere sunuyor.

Abonelerine en geniş ve çeşitli içeriği sunma vizyonuyla hareket eden D-Smart, sürekli gelişen bir yelpazeyle izleyicisine ulaşıyor. Sporda da tek boyutlu yayın anlayışıyla hareket etmeden, dünyanın dört bir yanından, en yüksek heyecana sahne olan ligleri ve turnuvaları etkili bir yayın anlayışıyla ekranlara taşıyor. Değişen yayın teknolojilerine hızla uyum sağlayan D-Smart, sporun heyecanını D-Smart GO ile abonelerine farklı cihazlar üzerinden yaşatıyor. D-Smart, Saran Group işbirliğinin gelişimi ile spor konusunda eşsiz bir seçki sunuyor.

Türkiye’nin premier spor kanalı S Sport’un geniş yayın yelpazesinde, İngiltere Premier Ligi, NBA, Formula 1, MotoGP, ATP 500, Copa Libertadores, Copa Sud Americana, Barça TV, Bayern TV, Dünyadan Plaj Voleybolu Maçları, UFC, WWE ve RAW Dövüş Sporları, Monster Jam, FIS, X Games, The World's Strongest Man, FIA Rallycross, Formula E: Street Racers gibi ekstrem sporların yanı sıra spor dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı, futbol ve basketbol branşlarında stüdyo programları yer alıyor.

Yayın hayatına Mart 2019’da başlayan S Sport2 ise, Bundesliga ve Bundesliga 2 Ligi, Portekiz Süper Ligi, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, NCAA Basketbol, NFL, WNBA, CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi, Diamond League, WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, Juventus TV, Roma TV, MLS, Wimbledon, ATP 250, WTA gibi daha fazla premium spor içeriğini izleyiciyle buluşturuyor.

Bu heyecan dolu ligler, organizasyonlar ve maçlar D-Smart’ın yanı sıra, D-Smart GO’dan da takip edilebilecek.

D-Smart Hakkında

D-Smart, 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2018 itibarıyla Demirören Holding bünyesinde bulunan Türkiye’nin önde gelen dijital yayın platformu ve internet servis sağlayıcısıdır. İnternet ve televizyon hizmetlerini tek fatura avantajı ile sunan D-Smart, pazardaki yeni dinamikler doğrultusunda içerik ve servislerini sürekli geliştirmektedir. D-Smart’ın dijital içerik hizmetleri; tamamı HD kalitesinde film ve dizi kanalları, National Geographic ve Discovery grupları dahil belgesel kanalları, spor, çocuk, yaşam, müzik ve radyo kanallarının yanı sıra tüm ulusal kanallar, yüzlerce uydu kanalı ve 90’ı HD 225’ten fazla kanal ile kullanıcılara sunulmaktadır.

D-Smart, uydu üzerinden verdiği hizmetlere ilave olarak D-Smart GO ile abonelerine D-Smart dünyasını hem internet üzerinden hem de bir OTT servisi olarak da sunmaktadır. D-Smart GO kullanıcıları bilgisayar, akıllı telefon-televizyon, tablet ve uydu alıcıları üzerinden istedikleri zaman D-Smart’ın zengin içeriğine ve çok daha fazlasına ulaşmaktadır. Kullanıcılarına daha teknolojik bir deneyim yaşatan D-Smart GO ile içerikler 3 güne kadar geri alınabilir, canlı yayın geri alıp durdurabilir, istenilen programlar kaydedilebilir. Çocuk modu ile aileler çocuklarına daha güvenli bir izleme deneyimi yaşatabilir.

Ayrıca, dijital yayıncılık ve internet teknolojilerinin kesişim noktasında yaptığı yatırımlarla büyüyerek 2010 yılından bu yana internet servisi de sağlayan D-Smart, D-SmartNet markası ile tüm internet paketlerini kullanıcılarına tek fatura anlayışı ile sunmaktadır.www.dsmart.com.tr

Saran Group Hakkında

1990 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Group, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm, havacılık ve savunma olmak üzere 6 sektörde faaliyet göstermektedir. Öncü ve lider anlayışı ile Ulusal kalkınma planları ile uyum sağlayarak, uzun vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 33 şirket ve 3.500’ü aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biridir.