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02.10.2020 - 07:00 |

D-Smart ve Saran işbirliği!

Saran Group ile iş birliğine giden D-Smart, S Sport’un ardından S Sport 2’yi de platforma ekleyerek sporseverleri sevindirecek.

D-Smart ve Saran işbirliği!
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D-Smart spor içeriklerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Saran Group ile iş birliğine giden D-Smart, S Sport’un ardından S Sport 2’yi de platforma ekleyerek sporseverleri sevindirecek. D-Smart 78. kanalda S Sport, 79. kanalda da S Sport 2, dünyanın dört bir yanından spor heyecanını D-Smart abonelerine aktaracak.
S Sport’un yayın yelpazesinde, Premier Ligi, NBA, Formula 1, Moto GP, ATP 500, Copa Libertadores, Copa Sud Americana, Barça TV, Bayern TV, Dünyadan Plaj Voleybolu Maçları, UFC, WWE ve RAW Dövüş Sporları, Monster Jam, FIS, X Games, The World’s Strongest Man, FIA Rallycross, Formula E: Street Racers gibi ekstrem sporlar yer alıyor. S Sport 2 ise, Bundesliga ve Bundesliga 2, Portekiz Süper Ligi, UEFA Uluslar Ligi, 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, NCAA Basketbol, NFL, WNBA, Diamond League, WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, Juventus TV, Roma TV, MLS, Wimbledon, ATP 250, WTA gibi spor içeriği izleyiciyle buluşturuyor.

D-Smart ve Saran işbirliği

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