D-Smart’ta dolu dolu spor! İşte haftanın programı...
D-Smart Spor Kanalları’nda bu hafta dolu dolu geçecek. TEB BNP Paribas Tennıs Championship İstanbul heyecanı başlıyor. Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen'in maçlarının yanı sıra toplam 13 mücadele D-Smart ekranlarında olacak. Öte yandan Gloria Cup maçları da programda yer alıyor.
D-Smart Spor Kanalları’nda bu hafta dolu dolu geçecek. Gloria Cup maçları, 13 adet WTA İstanbul Tennis Championship maçı programda yer alacak. Tenis maçlarının 4 tanesi 77. Kanal Spor Smart, 9 tanesi 82. Kanaldan naklen yayınlanacak.
TTF İstanbul Tenis Merkezi'ndeki toprak kort turnuvasında dünyaca ünlü sporcular ve milli formayı da başarıyla temsil eden Türk tenisçilerimiz de korta çıkacaklar. İstinye'deki TTF Tenis merkezinde oynanacak turnuvada 13 maç naklen D-Smart Spor kanallarında izleyicilerle buluşacak. Dünyaca ünlü Rus raket Svetlana Kuznetsova'nın 1 numaralı seri başı olduğu organizasyonun ana tablosunda salı ve çarşamba günleri Türk sporcular sahne alacak. Salı akşamı saat 19:00'da Berfu Cengiz, turnuvanın 3 numaralı seri başı Polona Hercog ile son 16 için mücadele ederken, çarşamba akşamı saat 19:00'da önce Çağla Büyükakçay, ardından Pemra Özgen D-Smart ekranlarında sahne alacak.
La Liga’da yeni sezon Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak. Maçların tamamı 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak. Almanya Kupası’nda 1. Tur maçları da bu hafta başlıyor. Öte yandan İspanya Basketbol Süper Kupası’nda 2 yarı final ve final maçları da bu hafta sonu oynanacak.
İŞTE PROGRAM
08 EYLÜL SALI
17.30 Dnipro-Tofaş(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART
19.00 WTA İstanbul Tenis – CANLI - 82.Kanal ( BERFU CENGİZ – POLONA HERCOG )
20.30 Anadolu Efes – Galatasaray (Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART
09 EYLÜL ÇARŞAMBA
17.30 Fenerbahçe-Karşıyaka(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART
19.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal ( ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY – CAROLINA GARCIA )
20.30 Türk Telekom-Kızılyıldız(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART
21.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal ( PEMRA ÖZGEN – MARGARITA GASPARYAN )
10 EYLÜL PERŞEMBE
17.30 Fenerbahçe-Karşıyaka / Telekom-Kızılyıldız (Kaybedeni)(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART
19.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal
20.30 Fenerbahçe-Karşıyaka / Telekom-Kızılyıldız (Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART
21.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal
11 EYLÜL CUMA
13.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART
15.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART
17.30 Türk Telekom/Kızılyıldız (Kaybedeni) – Fenerbahçe/Karşıyaka (Kaybedeni)(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART
19.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)
21.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)
22.00 LA LIGA – GRANADA – A.BILBAO ( CANLI – SPOR SMART )
00.00 **Türk Telekom/Kızılyıldız (Kazananı) – Fenerbahçe/Karşıyaka (Kazananı)** (Basketbol-Gloria Cup) BANT – SPOR SMART
12 EYLÜL CUMARTESİ
14.30 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final ) SPOR SMART
17.00 LA LIGA – EIBAR – CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART
18.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final) – CANLI 82. KANAL
19.00 ALMANYA KUPASI 1. TUR – NURNBERG – LEIPZIG – BANT – SPOR SMART
20.30 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – CANLI – 82. KANAL
22.00 LA LIGA – CADIZ – OSASUNA ( CANLI ) SPOR SMART
22.30 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – CANLI - TENERIFE – REAL MADRID – 82. KANAL
00.00 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – BANT – BASKONIA – BARCELONA – SPOR SMART
13 EYLÜL PAZAR
13.00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – CANLI - 82. KANAL
14.30 WTA İstanbul Çiftler Finali – CANLI – SPOR SMART
17.00 LA LIGA – VALLADOLID – SOCIEDAD ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 WTA İstanbul Tekler Finali – CANLI - 82.Kanal
19:00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – CANLI – 82. Kanal
19.30 LA LIGA – VILLARREAL – HUESCA ( CANLI ) SPOR SMART
21.00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – BANT – 82. Kanal
22.00 LA LIGA - VALENCIA – LEVANTE ( CANLI ) SPOR SMART
00.00 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA FİNALİ – BANT – SPOR SMART
14 EYLÜL PAZARTESİ
22.00 LA LIGA – ALAVES – BETIS ( CANLI ) SPOR SMART
21.45 ALMANYA KUPASI 1. TUR - DUISBURG – DORTMUND - CANLI – 82. KANAL