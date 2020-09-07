D-Smart’ta dolu dolu spor! İşte haftanın programı...

D-Smart Spor Kanalları’nda bu hafta dolu dolu geçecek. Gloria Cup maçları, 13 adet WTA İstanbul Tennis Championship maçı programda yer alacak. Tenis maçlarının 4 tanesi 77. Kanal Spor Smart, 9 tanesi 82. Kanaldan naklen yayınlanacak.

TTF İstanbul Tenis Merkezi'ndeki toprak kort turnuvasında dünyaca ünlü sporcular ve milli formayı da başarıyla temsil eden Türk tenisçilerimiz de korta çıkacaklar. İstinye'deki TTF Tenis merkezinde oynanacak turnuvada 13 maç naklen D-Smart Spor kanallarında izleyicilerle buluşacak. Dünyaca ünlü Rus raket Svetlana Kuznetsova'nın 1 numaralı seri başı olduğu organizasyonun ana tablosunda salı ve çarşamba günleri Türk sporcular sahne alacak. Salı akşamı saat 19:00'da Berfu Cengiz, turnuvanın 3 numaralı seri başı Polona Hercog ile son 16 için mücadele ederken, çarşamba akşamı saat 19:00'da önce Çağla Büyükakçay, ardından Pemra Özgen D-Smart ekranlarında sahne alacak.

La Liga’da yeni sezon Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak. Maçların tamamı 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak. Almanya Kupası’nda 1. Tur maçları da bu hafta başlıyor. Öte yandan İspanya Basketbol Süper Kupası’nda 2 yarı final ve final maçları da bu hafta sonu oynanacak.

İŞTE PROGRAM

08 EYLÜL SALI

17.30 Dnipro-Tofaş(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART

19.00 WTA İstanbul Tenis – CANLI - 82.Kanal ( BERFU CENGİZ – POLONA HERCOG )

20.30 Anadolu Efes – Galatasaray (Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART

09 EYLÜL ÇARŞAMBA

17.30 Fenerbahçe-Karşıyaka(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART

19.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal ( ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY – CAROLINA GARCIA )

20.30 Türk Telekom-Kızılyıldız(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART

21.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal ( PEMRA ÖZGEN – MARGARITA GASPARYAN )

10 EYLÜL PERŞEMBE

17.30 Fenerbahçe-Karşıyaka / Telekom-Kızılyıldız (Kaybedeni)(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART

19.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal

20.30 Fenerbahçe-Karşıyaka / Telekom-Kızılyıldız (Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART

21.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal

11 EYLÜL CUMA

13.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART

15.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART

17.30 Türk Telekom/Kızılyıldız (Kaybedeni) – Fenerbahçe/Karşıyaka (Kaybedeni)(Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART

19.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)

21.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)

22.00 LA LIGA – GRANADA – A.BILBAO ( CANLI – SPOR SMART )

00.00 **Türk Telekom/Kızılyıldız (Kazananı) – Fenerbahçe/Karşıyaka (Kazananı)** (Basketbol-Gloria Cup) BANT – SPOR SMART

12 EYLÜL CUMARTESİ

14.30 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final ) SPOR SMART

17.00 LA LIGA – EIBAR – CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART

18.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final) – CANLI 82. KANAL

19.00 ALMANYA KUPASI 1. TUR – NURNBERG – LEIPZIG – BANT – SPOR SMART

20.30 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – CANLI – 82. KANAL

22.00 LA LIGA – CADIZ – OSASUNA ( CANLI ) SPOR SMART

22.30 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – CANLI - TENERIFE – REAL MADRID – 82. KANAL

00.00 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – BANT – BASKONIA – BARCELONA – SPOR SMART

13 EYLÜL PAZAR

13.00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – CANLI - 82. KANAL

14.30 WTA İstanbul Çiftler Finali – CANLI – SPOR SMART

17.00 LA LIGA – VALLADOLID – SOCIEDAD ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 WTA İstanbul Tekler Finali – CANLI - 82.Kanal

19:00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – CANLI – 82. Kanal

19.30 LA LIGA – VILLARREAL – HUESCA ( CANLI ) SPOR SMART

21.00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – BANT – 82. Kanal

22.00 LA LIGA - VALENCIA – LEVANTE ( CANLI ) SPOR SMART

00.00 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA FİNALİ – BANT – SPOR SMART

14 EYLÜL PAZARTESİ

22.00 LA LIGA – ALAVES – BETIS ( CANLI ) SPOR SMART

21.45 ALMANYA KUPASI 1. TUR - DUISBURG – DORTMUND - CANLI – 82. KANAL