D Smart’tan iki transfer!

İki ünlü spiker Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil ekranlara geri döndü...

Birbirinden önemli içerikleriyle sporseverlerin durak noktası olan D-Smart kadrosuna yeni isimleri kattı.

Türk sporunun iki önemli ismi Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil de D-Smart ailesine katıldı. İki ünlü spiker, La Liga ve İspanya Basketbol Ligleri’ndeki maçların anlatımıyla ekrana gelecek.