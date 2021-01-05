05.01.2021 - 07:00 |
D Smart’tan iki transfer!
Birbirinden önemli içerikleriyle sporseverlerin durak noktası olan D-Smart, Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil'i kadrosuna kattı.
İki ünlü spiker Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil ekranlara geri döndü...
Birbirinden önemli içerikleriyle sporseverlerin durak noktası olan D-Smart kadrosuna yeni isimleri kattı.
Türk sporunun iki önemli ismi Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil de D-Smart ailesine katıldı. İki ünlü spiker, La Liga ve İspanya Basketbol Ligleri’ndeki maçların anlatımıyla ekrana gelecek.