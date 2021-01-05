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05.01.2021 - 07:00 |

D Smart’tan iki transfer!

Birbirinden önemli içerikleriyle sporseverlerin durak noktası olan D-Smart, Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil'i kadrosuna kattı.

D Smart’tan iki transfer!
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İki ünlü spiker Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil ekranlara geri döndü...

Birbirinden önemli içerikleriyle sporseverlerin durak noktası olan D-Smart kadrosuna yeni isimleri kattı.

Türk sporunun iki önemli ismi Melih Gümüşbıçak ve Melih Şendil de D-Smart ailesine katıldı. İki ünlü spiker, La Liga ve İspanya Basketbol Ligleri’ndeki maçların anlatımıyla ekrana gelecek.

D Smart’tan iki transfer

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