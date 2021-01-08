Dakar Rallisiâ€™nde ilk haftayÄ± Peterhansel zirvede tamamladÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en zorlu ve tehlikeli yarÄ±ÅŸÄ± olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporlarÄ± tutkunlarÄ±nÄ± bir araya getiriyor. SporcularÄ±n 13 gÃ¼n boyunca yaklaÅŸÄ±k 7 bin 600 kilometre yol kat edeceÄŸi Dakar Rallisiâ€™nin altÄ±ncÄ± gÃ¼nÃ¼ tamamlandÄ±. Kaysume ile Haâ€™il arasÄ±nda geÃ§ilen 618 kilometrelik etabÄ±, otomobil kategorisinde son ÅŸampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz 5 saat 38 dakika 27 saniyelik derecesiyle kazandÄ±.Â

Carlos Sainzâ€™Ä±n galibiyeti ile ilk haftasÄ± tamamlanan Dakar Rallisiâ€™nde gÃ¼ne genel klasman lideri olarak baÅŸlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel de tek gÃ¼nlÃ¼k araya ilk sÄ±rada girmeyi baÅŸardÄ±.

Ä°lk hafta sonunda ilk Ã¼Ã§, Red Bull sporcularÄ±ndan oluÅŸtu:Â

1- Stephane Peterhansel

2- Nasser Al-Attiyah

3- Carlos Sainz

Kamaz geÃ§ilmiyor

Kamyon kategorisinde ise geÃ§ilmez Kamaz Masterâ€™Ä±n liderliÄŸi devam ediyor. EtaplarÄ± zirvede geÃ§meye devam eden Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov, altÄ±ncÄ± gÃ¼n sonunda da zirvedeki yerini korudu. Sotnikovâ€™un takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± Shibalov ve Mardeev de genel klasmanda ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor.Â

1- Kamaz Master â€“ Dmitry Sotnikov

2- Kamaz Master â€“ Anton Shibalov

3- Kamaz Master â€“ Airat Mardee