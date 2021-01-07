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07.01.2021 - 01:22 | | ANKARA (AA) -

Dakar Rallisi'nde kaza yapan Santosh hastaneye kaldırıldı

2021 Dakar Rallisi'nin dördüncü etabı sırasında ciddi bir kaza yaşayan Hero takımının Hindistanlı motosiklet sürücüsü CS Santosh hastaneye kaldırıldı.

Dakar Rallisi'nde kaza yapan Santosh hastaneye kaldırıldı
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Hero takımından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Wadi Al Dawasir ile Riyad kentleri arasındaki 337 kilometrelik parkurda yapılan dördüncü etap yarışı sırasında ciddi bir kaza yaşayan 37 yaşındaki Santosh'un hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kaza sonrasında olay yerine ilk varan sürücüler Hollandalı Paul Spierings ile İtalyan Maurizio Gerini ise "Oraya vardığımızda, Santosh'un nabzı atmıyordu. Helikopter gelene kadar 15 dakika boyunca kalp masajı yaptık ve nabzı yeniden atmaya başladı. O zaman çok rahatladık." ifadelerini kullandı.

Ülke basınında yer alan haberlerde ise Hindistanlı sürücünün, Riyad'daki hastanede yapay komaya alındığı kaydedildi.

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