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29.08.2020 - 22:50 | | AA

Dallas Mavericks'te Porzingis kalan maçları kaçıracak!

Dallas Mavericks'te görev yapan Kristaps Porzingis, sakatlığı nedeniyle play-off ilk tur serisinin kalanında forma giyemeyecek.

Dallas Mavericks'te Porzingis kalan maçları kaçıracak!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks'te görev yapan Kristaps Porzingis, sakatlığı nedeniyle play-off ilk tur serisinin kalanında forma giyemeyecek. 

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Porzingis'in Los Angeles Clippers ile karşılaştıkları ilk tur serisinin kalan maçlarını kaçıracağı duyuruldu. 

Clippers'ın 3-2 önde olduğu serinin ilk üç maçında sahaya çıkan Letonyalı basketbolcu, 23,7 sayı, 8,7 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Dallas Maverickste Porzingis kalan maçları kaçıracak

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