Damien Comolli yeni gözdesini açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fransız futbol adamı, Premier Lig için yeni gözdesini de açıklarken koronavirüsün futbolcuların değerini çok düşüreceğini belirtti.

"Kamara, Marsilya'da beni en çok etkileyen oyuncu"

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya forması giyen defans oyuncusu Boubacar Kamara'nın büyük takımlarda oynayacağını iddia eden Damien Comolli, "Kamara, Marsilya'da beni en çok etkileyen oyuncu. Manchester City, Real Madrid gibi büyük takımlarda oynayacağını düşünüyorum. Marsilya'da en üst düzeyde oynamak adına en fazla potansiyele sahip oyuncu konumunda. Zeki bir oyuncu, topla kat ediyor, oyunu yaşıyor... Caleta-Car da Premier Lig için ideal bir isim. Onun da ciddi bir potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

"Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak"

Koronavirüs salgınının futbol piyasasını nasıl etkileyeceğine dair de konuşan 47 yaşındaki sportif direktör, "Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek." dedi.

Fenerbahçe'ye 12 Haziran 2018'de katılan Comolli, 12 Ocak 2020'de sarı - lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı.

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