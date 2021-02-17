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17.02.2021 - 16:01 | | ANKARA (AA) -

D'Angelo Russell, sahalardan en az bir ay uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncularından D'Angelo Russell, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

D'Angelo Russell, sahalardan en az bir ay uzak kalacak
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyata alınmasına karar verildi.

Sakatlığı nedeniyle takımının son 3 maçında görev alamayan Russell, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Kariyerinde bir kez all-star seçilen ve 2015 draftında Los Angeles Lakers tarafından ikinci sırada seçilen D'Angelo Russell, bu sezon 19,3 sayı ve 5,1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

DAngelo Russell, sahalardan en az bir ay uzak kalacak

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