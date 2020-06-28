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28.06.2020 - 23:18 |

Danijel Aleksic: "Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli"

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Başakşehir'de gecenin golcüsü Danijel Aleksic açıklamalarda bulundu.

Danijel Aleksic: "Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli"
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Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Başakşehir'de gecenin golcüsü Danijel Aleksic açıklamalarda bulundu.

"1-1 adil bir sonuç"
"Sonuçta rakibimiz Galatasaray ve iyi takım. İlk yarı top onlardaydı ve biz sonra olayı dengeledik. İkinci yarı daha fazla pozisyona girdik ama oyunu kopartamadık. Genele bakarsak, 1-1 adil bir sonuç."

"Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli."

"Ali Palabıyık, bize çok kolay kartlar gösterdi. Böylesi büyük bir rakiple oynarken, bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli."

Danijel Aleksic: Bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli

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