Danimarka kulÃ¼bÃ¼nden seyircisiz maÃ§lara sanal tribÃ¼n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼

Danimarka SÃ¼per Ligi ekiplerinden AGF Aarhus, ligde seyircisiz oynanacak iÃ§ saha maÃ§larÄ±nda taraftar desteÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla "sanal tribÃ¼n" uygulamasÄ±na geÃ§ecek.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 28 MayÄ±s'ta seyircisiz olarak yeniden baÅŸlayacak Danimarka SÃ¼per Ligi'nde mÃ¼cadele eden AGF Aarhus, futbolcularÄ±na maÃ§lar sÄ±rasÄ±nda taraftar desteÄŸi saÄŸlamak iÃ§in yeni bir yÃ¶nteme baÅŸvurdu.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sanal konferans hizmeti sunan "Zoom" uygulamasÄ± yoluyla futbolcularÄ±n iÃ§ saha maÃ§larÄ±nda taraftarla buluÅŸmasÄ± saÄŸlanacak.Â

StadÄ±n Ã§eÅŸitli tribÃ¼nlerine yerleÅŸtirilen sahaya dÃ¶nÃ¼k ekranlar vasÄ±tasÄ±yla maÃ§larÄ± uzaktan takip eden seyircilerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri, futbolculara ulaÅŸacak. Oyuncular, bu sayede gol sevinÃ§lerini "sanal tribÃ¼ndeki" taraftarlarÄ±yla yaÅŸayabilecek.Â

Aarhus taraftarlarÄ±, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesine baÅŸvuruda bulunarak "sanal maÃ§ biletlerini" Ã¼cretsiz temin edebilecek.Â

Uygulamaya iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Aarhus Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Jacob Nielsen, "Bu uygulamayÄ± dÃ¼nyada kullanacak ilk kulÃ¼p olduÄŸumuz iÃ§in gurur duyuyoruz. YaÅŸananlara bakarsak, bir sÃ¼re daha seyircisiz oynayacaÄŸÄ±z. Bu yenilikÃ§i hareketimizin baÅŸka kulÃ¼plere ilham olmasÄ±nÄ± ve benzer uygulamalara geÃ§erek bu durumdan fayda saÄŸlamalarÄ±nÄ± umut ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ligin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda AGF Aarhus, 28 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Randers'i konuk edecek.

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