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12.05.2020 - 00:33 | | AA

Danimarka Süper Ligi 28 MayÄ±s'ta baÅŸlayacak

Danimarka SÃ¼per Ligi'nin 28 MayÄ±s'ta seyircisiz olarak yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± duyuruldu.Â

Danimarka Süper Ligi 28 MayÄ±s'ta baÅŸlayacak
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Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Danimarka SÃ¼per Ligi'nin 28 MayÄ±s'ta seyircisiz olarak yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± duyuruldu.Â 

Ligin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 28 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Aarhus ile Randers arasÄ±nda oynanacak maÃ§la sezona devam edileceÄŸi belirtildi.Â 

MÃ¼sabakalarÄ±n seyircisiz oynanacaÄŸÄ± ve 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi kaydedildi.Â 

Danimarka SÃ¼per Ligi'nde karÅŸÄ±laÅŸmalar, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle 9 Mart'ta askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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