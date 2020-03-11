Danimarka Süper Ligi’nde ikinci Türk: Ertuğrul Tekşen

Ertuğrul Tekşen, aynı kulüpte kiralık olarak oynayan Rezan Çorlu’dan sonra Danimarka Süper Ligi’nde forma giyecek ikinci Türk kökenli futbolcu oldu.

Lyngby’nün geçtiğimiz pazar günü deplasmanda Aalborg’a 2-0 kaybettiği karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda yedek olarak yer alan Ertuğrul Tekşen, U19 Ligi’nde 10 maçta attığı 5 gol ve 3 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Lyngby kulübü Sportif direktörü Birger Jörgensen, stratejik önemli bir ofansif futbolcu olan Ertuğrul’un büyük potansiyele sahip, süper teknik, sert şut atabilen bir yetenek olduğunu ve kendisiyle sözleşmesini uzatmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.