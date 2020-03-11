Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Danimarka Süper Ligi’nde ikinci Türk: Ertuğrul Tekşen
11.03.2020 - 13:19 |

Danimarka Süper Ligi’nde ikinci Türk: Ertuğrul Tekşen

Danimarka Süper Ligi kulüplerinden Lyngby U19 Ligi’nde oynayan futbolcuları Ertuğrul Tekşen’i A kadroya alırken sözleşmesini bu yıl sonuna kadar uzattı.

Danimarka Süper Ligi’nde ikinci Türk: Ertuğrul Tekşen
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Ertuğrul Tekşen, aynı kulüpte kiralık olarak oynayan Rezan Çorlu’dan sonra Danimarka Süper Ligi’nde forma giyecek ikinci Türk kökenli futbolcu oldu.
Lyngby’nün geçtiğimiz pazar günü deplasmanda Aalborg’a 2-0 kaybettiği karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda yedek olarak yer alan Ertuğrul Tekşen, U19 Ligi’nde 10 maçta attığı 5 gol ve 3 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Lyngby kulübü Sportif direktörü Birger Jörgensen, stratejik önemli bir ofansif futbolcu olan Ertuğrul’un büyük potansiyele sahip, süper teknik, sert şut atabilen bir yetenek olduğunu ve kendisiyle sözleşmesini uzatmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Danimarka Süper Ligi’nde ikinci Türk: Ertuğrul Tekşen

    Fatih Terim ve Donk’tan corona selamlaşması
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hamza Hamzaoğlu'ndan VAR eleştirisi

    Hamza Hamzaoğlu'ndan VAR eleştirisi

    Danimarka Süper Ligi’nde ikinci Türk: Ertuğrul Tekşen

    Danimarka Süper Ligi’nde ikinci Türk: Ertuğrul Tekşen

    Ünal Karaman: 'İki zor deplasman var'

    Ünal Karaman: 'İki zor deplasman var'

    Spor dünyasında "koronavirüs" iptalleri sürüyor

    Spor dünyasında "koronavirüs" iptalleri sürüyor

    Sıradaki Haber