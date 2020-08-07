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07.08.2020 - 15:54 |

Danimarka’da Kamil Wilczek öfkesi

Kısa süren Göztepe macerasının ardından hafta başında Başakşehir’i UEFA Avrupa Ligi’nden eleyen Danimarka’nın FC Kopenhag kulübüne giden Polonyalı golcü Kamil Wilczek’in bu transferi eski takımı Bröndby taraftarlarını adeta çıldırttı.

Danimarka’da Kamil Wilczek öfkesi
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İRFAN KURTULMUŞ - Kopenhag

Kopenhag ile önceki gün ilk antremana çıkan Wilczek’in, ezeli rakipleri Kopenhag’la 3 yıllık sözleşme imzalaması ülke genelinde tüm Bröndby taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz perşembe akşamı Bröndby Stadı önünde, ellerinde “Kamil Wilczek” ismini taşıyan formaları yakmak için toplanan kalabalık bir taraftar grubu, medyanın yoğun ilgisi nedeniyle bu eylemi yeni sezonun ilk maçına erteledi.

Dün sabah ise, Bröndby kulübünde unutulmaz futbolcuların isimlerinin olduğu özel panodan Kamil Wilczek’in isminin silindiği görüldü. Bröndby taraftarları sosyal medyada Kamil Wilczek'e küfürlü eleştirilerde bulundu.

Göztepe’de aradığını bulamadığını belirten Wilczek, “Ben bir profesyonelim. Kopenhag bana en iyi teklifi yaptı.  Çok düşündükten sonra bu kararı verdim. Kopenhag’la Avrupa kupalarında oynama şansına hayır diyemezdim. Ailem de başkent Kopenhag’ı özlemişti. Bröndby'li taraftarların benimle bir sorunları varsa her zaman konuşmaya açığım. Kendime ailemle oturacağım başka bir yer bulurum” diyerek tepkilere cevap verdi.

Kamil Wilczek, Bröndby’de 4 sezon oynadıktan ve en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçtikten sonra, ara transferde Göztepe’ye gelmiş ancak bir türlü beklenen performansı gösteremeyerek gözden düşmüştü.
 

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