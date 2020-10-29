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29.10.2020 - 00:17 | | AA

Darüşşafaka Tekfen: 79 - Filou Oostende: 74

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'nın Filou Oostende ekibini 79-74 yendi.

Darüşşafaka Tekfen: 79 - Filou Oostende: 74
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Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Darüşşafaka Tekfen: Gillon 1, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu 17, Jerrett 27, Andrews 20, Sinan Güler 3, Luther, Buford 6, Doruk Dora, Troy Selim Sav, Görkem Doğan, Erkan Veyseloğlu

Filou Oostende: Welsh 16, Schwartz 4, Gillet 5, Djordjevic, Mwema 20, Troisfontaines 7, Vries 11, Sylla 2, Nakic 5, Buysschaert 4

1. Periyot: 20-18

Devre: 39-33

3. Periyot: 56-53

Darüşşafaka Tekfen: 79 - Filou Oostende: 74

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