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11.02.2020 - 21:58 | | İSTANBUL (DHA)

Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes: 81-71

Solgar Vitamin Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen, kendi sahasında Anadolu Efes’i 81-71 yenerek Ankara'da düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk takımı oldu.

Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes: 81-71

Solgar Vitamin Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen, kendi sahasında Anadolu Efes’i 81-71 yenerek Ankara'da düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk takımı oldu.

SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 22, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 4, Jones 13, Hamilton 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berk Demir 2, Colson 5, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 1
ANADOLU EFES: Larkin 6, Buğrahan Tuncer, Simon 22, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 14, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 5, Tolga Geçim 4, Yiğitcan Saybir
1'İNCİ PERİYOT: 24-14
İLK YARI: 38-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-49
5 FAUL: 32.50 Singleton (Anadolu Efes)

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