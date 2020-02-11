Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes maçı canlı bahisle Misli.com'da

Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesinde, Darüşşafaka Tekfen son dönemde Türkiye Basketbol Ligi’nde aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. 5 maçlık bir seri yakalayan yeşil siyahlılar, Eurocup’da da Top 16 içinde yer aldılar son 8 için şanslarını devam ettiriyorlar. Colson, Lamb, Jones ve son Gaziantep maçında coşan Kartal Özmızrak bu aralar takımın en formda oyuncuları…

İnanılmaz bir sezon geçiren Anadolu Efes, Pazar günü antrenman havasında Arel Ünv. Büyükçekmece’yi yenerek lig liderliğini sürdürürken, Euroleague’de de Zalgiris galibiyetiyle normal sezonun bitimine 10 maç kala play offu garantileyerek bir rekor daha kırdı… Türk vatandaşlığına geçerek Milli takım yolu açılan Shane Larkin en kritik anlarda sazı eline alarak takımı sırtlamayı başarıyor. Anadolu Efes’te tek eksik sakatlık problemi yaşayan Bryant Dunston.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

İki takım arasında oynanan son 7 maçı Anadolu Efes kazandı.

İki takımın kupadaki son 3 karşılaşmasında kazanan Anadolu Efes olmuştu.

Anadolu Efes son 7 resmi maçında en az 80 sayı kaydetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri Türkiye Kupası maçlarından ilkinde 162,5 toplam sayı bareminin geçileceğini ön görmüşler ve bu tercihi yaklaşık %28 oranla kuponlarına eklediler. Sonrasında ise Anadolu Efes’in galibiyeti yaklaşık % 23’lük tercihle kuponlarda yer almış durumda.