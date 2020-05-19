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19.05.2020 - 22:05 | | ANKARA (AA) -

Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde

 Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 2020-2021 sezonu için katılım sürecinin başladığını duyurdu.

Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde
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FIBA'dan yapılan açıklamada, Türkiye’den Darüşşafaka Tekfen, İspanya’dan Bilbao Basket ve Litvanya’dan Rytas Vilnius takımlarının turnuvaya katılmak için kayıt olduğu belirtildi.

BCL Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, bu kulüplerin turnuvaya katılımından dolayı memnun olduklarını kaydederek, "Üst düzeyde bir Avrupa kupası kazanmak isteyen daha fazla kulübün hayallerini sürdürmek üzere Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni seçtiğini görmek bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen BCL'de 2019-2020 sezonunun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağı açıklanmıştı.

Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde

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