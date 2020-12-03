Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş: 82-86

Maçın ilk periyoduna iki takımda dengeli bir oyunla başladı. Beşiktaş pota altında rakibine göre daha etkili bir oyun göstermesine rağmen ilk periyodu Darüşşafaka Tekfen 19-18 önde bitirmeyi başardı.

İkinci periyoda daha istekli ve etkili başlayan Beşiktaş ilk bir buçuk dakikada yaptığı 6-0'lık seri ile maçta üstünlüğünü kurmayı başardı. Oyunda üstünlüğünü koruyan Beşiktaş ikinci periyodu 43-37 önde bitirerek devreye önde girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta etkili oyununa devam eden konuk ekip, içeriden ve dışarıdan rahat sayılar üreterek maçta üstünlüğünü korumaya devam etti. Beşiktaş son periyoda 68-49'luk skorla üstün girdi,

Mücadelenin son periyodunda içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla farkı eriten ev sahibi ekip Darüşşafaka Tekfen mücadeleye ortak oldu. Ancak etkili savunma oyununu son dakikalarda iyi yapan Beşiktaş mücadeleden 86-82 galip ayrıldı.

Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi tribünden takip etti.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Polat Parlak

Darüşşafaka Tekfen: Erkan Veyseloğlu 2, Berk Demir 8, Andrews 6, Doğuş Özdemiroğlu 14, Jerret 8, Gillon 4, Luther 3, Doruk Dora 3, Sinan Güler 30, Görkem Doğan 4, Troy Selim Şav, Buford Jr

Beşiktaş: Şehmus Hazer 9, Blackmon 14, Furkan Haltalı 5, Johnson 4, Sadık Emir Kabaca 6, Mehmet Yağmur 6, Egehan Arna 12, Hakan Sayılı 3, Alperen Şengün 27, Ömer Yasir Küçük

1.Periyot: 19-18, Devre: 37-43, 3.Periyot: 49-68

5 faulle çıkan: 33.06 Luther (Darüşşafaka Tekfen), 38.45 Alperen Şengün (Beşiktaş)

Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türk Telekom-OGM Ormanspor: 83-64

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor: 76-70

TOFAŞ-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 110-81

Bahçeşehir Koleji-Galatasaray: 78-95