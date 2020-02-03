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HaberlerEurocup Haberleri Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında
03.02.2020 - 10:46 | | İSTANBUL (AA) -

Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu beşinci maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya konuk olacak.

Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında

BLM Group Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen geride kalan 4 haftada ikişer galibiyet ve yenilgi alırken, Dolomiti Energia'nın henüz galibiyeti bulunmuyor.

İki ekip arasında grubun ilk haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 73-69 kazanmıştı.

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