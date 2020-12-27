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27.12.2020 - 23:44 | | AA

Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ: 72-85

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 85-72 yendi.

Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ: 72-85
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 85-72 yendi.

Maçın ilk periyoduna etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodu 22-17 önde tamamladı. 

İkinci periyoda istekli başlayan TOFAŞ, iyi savunmasıyla rakibini durdurdu. Pota altında etkili olan konuk ekip, soyunmada odasına 44-35 üstün girmeyi başardı. 

Darüşşafaka Tekfen, ikinci yarının başında üst üste bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışsa da dışarıdan sayı üretmeye devam eden TOFAŞ, 3. periyot sonunda 65-56 üstünlük yakaladı. 

Savunmasıyla rakibine üstünlük şansı vermeyen TOFAŞ, karşılaşmayı ise 85-72 kazandı.

Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ: 72-85

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Musa Çetin 

Darüşşafaka Tekfen: Magette 13, Berk Demir 11, Andrews 17, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jarret 14, Sinan Güler 8, Luther 3, Emircan Koşut 2, Erkan Veyseloğlu 1, Troy Selim Şav 1, Doruk Dora

TOFAŞ: Zubcic 18, Berkan Durmaz 7, Berk İbrahim Uğurlu 5, Simmons 13, Phillip 14, Christon 13, Purcell 9, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 2, Berke Büyüktuncel, Batın Tuna, Ömer Yavaş 

1. Periyot: 22-17 

Devre: 35-44 

3. Periyot: 56-65 

5 faulle çıkanlar: 34.12 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 35.41 Jareet, 38.42 Sinan Güler, 39.44 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)

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