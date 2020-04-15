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15.04.2020 - 15:26 |

Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, sezon başında kadrosuna kattığı Jarrod Jones ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar ayrıldı

Darüşşafaka Tekfen'den yapılan açıklamada, "2019 –2020 Sezonu başında, Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz, EuroCup, Türkiye Kupası ve ING Basketbol Ligi yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz, Jarrod JONES ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlanmıştır. Jarrod Jones’a, Darüşşafaka Tekfen, olarakyapmış olduğu katkılardan dolayı, teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

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Darüşşafaka Tekfende Jarrod Jones ile yollar ayrıldı

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