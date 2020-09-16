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16.09.2020 - 16:13 | | İSTANBUL (AA) -

Darüşşafaka'da Emircan Koşut ameliyat oldu

Darüşşafaka Tekfen'de Emircan Koşut ameliyat edildi

Darüşşafaka'da Emircan Koşut ameliyat oldu
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Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Emircan Koşut el bileğinden ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Petkimspor ile oynanan hazırlık maçında el bileğinde kırık meydana gelen Emircan, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Emircan Koşut'a 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce iyileşip sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Darüşşafakada Emircan Koşut ameliyat oldu

 

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