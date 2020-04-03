DarÃ¼ÅŸÅŸafakalÄ± sporcular evden Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Spor KulÃ¼bÃ¼, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) sÃ¼recinde tÃ¼m sporcularÄ±nÄ±n evden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Spor KulÃ¼bÃ¼ olarak saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ilk Covid-19 virÃ¼sÃ¼ vakasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, A TakÄ±mÄ±, altyapÄ± gruplarÄ±mÄ±zÄ± ve DaÃ§ka Basket Akademi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± 'Evde kal' diyerek iptal ettik. Uzayan evde izolasyon sÃ¼reci sebebi ile A TakÄ±mÄ±, altyapÄ± gruplarÄ± ve DaÃ§ka Basket Akademi sporcularÄ±mÄ±zÄ±, sporcu ailelerini kapsayan video konferans Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± 'DaÃ§ka Ev Ã–devinde' diyerek baÅŸlattÄ±k." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

Sporculara virÃ¼s ile ilgili bilgilendirme ve korunma iÃ§in uygulanmasÄ± gereken kurallarÄ± iÃ§eren bilgi metinlerinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yer verilen aÃ§Ä±klamada, sporculara video baÄŸlantÄ± ile fiziksel egzersiz programlarÄ±, beslenme programlarÄ± ve psikoterapistin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kaygÄ±, stres gibi sorunlar iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri iÃ§eren programlarÄ±mlar uygulandÄ±ÄŸÄ±na yer verildi.Â

Uzaktan Ã§alÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n sporcularÄ±n geri bildirimleri ile geliÅŸtirileceÄŸinden de bahsedilen aÃ§Ä±klamada DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen A TakÄ±mÄ± BaÅŸ AntrenÃ¶rÃ¼ SelÃ§uk Ernak ve A takÄ±m oyuncularÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± video konferanslar hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.

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