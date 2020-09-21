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21.09.2020 - 10:16 |

Datome attı, Olimpia Milano şampiyon oldu!

Fenerbahçe Beko'dan ayrılıp İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer olan Gigi Datome, dün akşam Virtus Bologna'yı yendiği maçta en skorer oyuncu oldu

Datome attı, Olimpia Milano şampiyon oldu!
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İtalya Süper Kupa'da Olimpia Milano, Virtus Bologna'yı 75-68 yenerek kupayı kazandı.

13 top çalarak rakibine 16 top kaybı yaptıran Milano'da Gigi Datome 17 sayı 6 ribaund 1 asist 2 top çalma ile oynadı. Malcolm Delaney 11 sayı 2 ribaund 1 asist 2 top çalma ile MVP seçilirken Kevin Punter 14 sayı 3 ribaund 2 asist üretti.

Bologna'da Milos Teodosic 1/9 üçlükte kalıp 6 sayı 8 asist ile oynarken Amar Alibegovic 13 sayı 8 ribaundla mücadele etti.

Datome attı, Olimpia Milano şampiyon oldu

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