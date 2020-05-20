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20.05.2020 - 12:09 | | İSTANBUL (İHA)

Datome: Gitmem gerekirse gideceğim

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, takımın başantrenörü Zeljko Obradovic için, "O bizim Michael Jordan'ımız" ifadelerini kullandı. Gelecekle ilgili de konuşan Datome, "Başka bir takıma gitmem gerekirse gideceğim" dedi.

Datome: Gitmem gerekirse gideceğim
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Gigi Datome konuk olduğu bir programda takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin her zaman önemli bir seviyede kaldığını belirten Datome, "Adım adım ilerleyeceğim. Sezon sonunda kulüple oturup, geleceğimi konuşmayı düşünüyorum. İstanbul'da kalırsam, çok mutlu olacağım ve başka bir takıma gitmem gerekirse, gideceğim" dedi.

"Obradovic bizim Michael Jordan'ımız"
Obradovic ile birlikte takımda yer almanın çok iyi olduğunu ifade eden 32 yaşındaki basketbolcu, "Obradovic'in öğrencisi olmak güzel. Onun takımında olunca, nelerle karşılaşacağını biliyorsun. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim Michael Jordan'ımız ve bu İSTANBUL (İHA)grubun lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

Datome: Gitmem gerekirse gideceğim

Kobe'ye saygıyla...

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