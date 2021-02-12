David Alaba, Real Madrid'den 22 milyon euro istedi!

Yüksek maaş talebi nedeniyle sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Bayern Münih ile anlaşma sağlayamayan David Alaba, transfer adına kendisiyle temasa geçen diğer kulüplerin ilgisini de kırmak üzere... İsmi özellikle Real Madrid ile anılan David Alaba'nın astronomik maaş teklifi, İspanyol devinin de geri adım atmasına neden oldu.

The Telegraph ve ESPN'e göre David Alaba, yeni takımından sezon başına 22 milyon euroluk bir maaş talebinde bulunuyor. Real Madrid, masrafları azaltmak adına Sergio Ramos konusunda bile bir anlaşma sağlayamazken David Alaba'nın taleplerini karşılamak konusunda geri adım atmış durumda.

Alaba'nın talepleri nedeniyle kendisiyle ilgilenen diğer ekipler Chelsea ve Barcelona'nın da yarıştan çekildikleri belirtiliyor.