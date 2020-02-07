David Beckam'dan pembe stadyum

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami kulübü, artık maçlarını yeni statta oynayacak. Yeni stadyum pembe koltuklarla donatılarak dünyanın ilk pembe stadı oldu.

İngiliz yıldızın kulübü, kendisinin aktif futbolculuk döneminde forma giydiği Los Angeles Galaxy’ye karşı 14 Mart’ta MLS’teki ilk maçına çıkacak. Fort Lauderdale Stadyumu’na giden Beckham, burada kendisinin çektiği fotoğraflarla yeni mabedlerini gözler önüne serdi.

Kulübün renkleri olan pembe, siyah ve beyazın; aynı zamanda stadyumdaki koltuklar için de tercih edilmesi dikkat çekti. Pembe rengin hakim olduğu stadyuma Beckham da pembe gömleğiyle giderek konsept oluşturdu.