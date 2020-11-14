Davidson, performansıyla beğeni topluyor

Turuncu-yeşillilerin sezon öncesi Portekiz 1. Lig ekiplerinden Vitoria Guimaraes'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet, yeni takımının başarısına önemli katkı sağladı.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 17 puanla liderlik koltuğunda bulunan Alanyaspor'un tüm lig karşılaşmalarında forma giyen Davidson, performansıyla dikkati çekti.

Davidson, Süper Lig'in 4. haftasında takımının iç sahada 6-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçında 3 gol atarak "hat-trick" yaptı.

Golleriyle zirveye çıktı

Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta takımının bu sezonki ilk golünü kaydeden Davidson, 5. haftada yine dış sahada 2-1 kazanılan Galatasaray mücadelesinde 90 5. dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

Davidson, 6. haftada iç sahada takımının Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği karşılaşmada da gol kaydederek 7 maçta 6 gole ulaştı.

Bu sezon şu ana kadar sergilediği performansla gol krallığı yarışındaki iddiasını da ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, kendisi gibi ligde 6 golü bulunan Çaykur Rizesporlu Loic Remy ile zirveyi paylaşıyor.

Gol krallığı yarışında Davidson ile Remy'yi, İttifak Holding Konyasporlu Artem Kravets ile Galatasaraylı Radamel Falcao 5'er golle takip ediyor.

Portekiz 1. Ligi'nde 4 sezonda 19 gollük performans

Süper Lig'den önce Portekiz 1. Ligi'nde 4 sezon geçiren Davidson, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Chaves formasıyla 48 karşılaşmada 6, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Vitoria Guimaraes'te 60 maçta 13 gol attı.

Brezilyalı forvetin, son 5 sezonda oynadığı ilk 7 maç sonunda gol performansı şöyle: Sezon

Lig Kulüp Gol

2016-2017 Portekiz 1. Ligi Chaves 1

2017-2018 Portekiz 1. Ligi Chaves-

2018-2019 Portekiz 1. Ligi Vitoria Guimaraes 1

2019-2020 Portekiz 1. Ligi Vitoria Guimaraes 2

2020-2021 Süper Lig Aytemiz Alanyaspor 6

Eljif Elmas'ın Napoli'deki performansını izleyelim!

Muhabir : Oktay ÖzdenYayınlayan : Kemal Çolak

14.11.2020 12:33:05