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18.04.2020 - 22:43 | | AA

De Bruyne koronavirüse yakalandÄ±klarÄ±ndan ÅŸüpheleniyor

Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, ailecek yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalanmÄ±ÅŸ olabileceklerini sÃ¶yledi.Â

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, ailecek yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalanmÄ±ÅŸ olabileceklerini sÃ¶yledi.Â 

Sky Sports'a konuÅŸan BelÃ§ikalÄ± oyuncu, "KarantinanÄ±n ilk 2 haftasÄ±nda ailecek hastalandÄ±k. Ä°niÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaÅŸadÄ±k ama ÅŸu anda herkes iyi." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Ä°lk baÅŸta kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunun hastalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Sonra bÃ¼yÃ¼k oÄŸlum ve eÅŸim de hastalandÄ±. Ama koronavirÃ¼s mÃ¼ yoksa baÅŸka bir ÅŸey mi emin deÄŸiliz." diye konuÅŸtu.Â 

Test yaptÄ±rmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten De Bruyne, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bu hastalÄ±ÄŸÄ± atlattÄ±k ve son 2 haftadÄ±r iyi durumdayÄ±z. Rutinimiz var, her ÅŸey gÃ¼zel gidiyor." ifadelerini kullandÄ±.Â 

De Bruyne, bu sÃ¼reÃ§te sÄ±k sÄ±k yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, koÅŸtuÄŸunu ve antrenmanlara devam ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

De Bruyne koronavirÃ¼se yakalandÄ±klarÄ±ndan ÅŸÃ¼pheleniyor

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