Del Bosque'den Neymar'a "Numaracı"

Neymar, 2017'de 222 milyon Euro'luk rekror bir ücretle Paris Saint Germain'e transfer olurken; Brezilyalının son günlerde Barcelona'ya döneceği haberleri yoğunluk kazandı. Ancak Neymar'a İspanyol futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Vicente del Bosque'den veto geldi. Del Bosque, Neymar'ın iyi bir oyuncu olduğunu söyleyip hakkını teslim etti; ancak Brezilyalının kötü bir örnek olduğunu söyledi.

Neymar için, "Aldatmaya çalışıyor ve çok numaracı" diyen Vicente del Bosque, "Zor bir oyuncu. Benim için iyi bir örnek değil. Ancak istatistiklere göre, büyük bir futbolcu" diye konuştu.

Real Madrid'in ardından Beşiktaş'ı da çalıştıran Del Bosque, Mundo Deportivo gazetesine röportajda "Bana dünyanın en iyi 5 oyuncusunu sorarsanız, rahatlıkla listemde olur. Ancak sahada aldatmaya çalışıyor. Çok fazla numara yapıyor. Barcelona'dan nasıl ayrıldığı da biliniyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, 2 Şampiyonlar Lig ve 2 İspanya Ligi şampiyonluğu bulunan Vicente del Bosque, Barcelona yönetiminin Neymar'ın popularitesine kanarak transfer yapmaması gerektiğini de kaydederken, "Sonuçta kulüpler kimi transfer edeceğine karar veriyor. Oyuncuların ne dediklerini umursamamazlık edemezsiniz, bu aynı zamanda başkanlar ve sportif direktörler için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Neymar'ı kadrosuna katan PSG, bu isteğine bir türlü kavuşamadı. 28 yaşındaki oyuncu ise PSG formasıyla çıktığı 90 maçta 69 gol kaydetti.

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