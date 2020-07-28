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28.07.2020 - 02:15 | | TRT Spor

Demba Ba: "Ben Çin'e gitmedim, Beni Çin'e sattılar"

Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Demba Ba, Beşiktaş'tan Çin'e transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Şampiyon takımın golcüsü Demba Ba, Türkiye'yi çok sevdiği için Çin'den geri geldiğini söyledi. Ba, Beşiktaş'tan Çin'e transferiyle ilgili "Ben Çin'e gitmedim, Beni Çin'e sattılar" dedi.

Teknik Direktör Okan Buruk için "Çok iyi ve çok dürüst bir insan" ifadelerini kullanan 35 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili sorulan soruya "Eğlendiğim sürece oynamaya devam etmek istiyorum" şeklinde cevap verdi.

Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Kopenhag'ı da değerlendiren Demba Ba, zor bir maçın kendilerini beklediğini ve rakiplerinin taktik açıdan çok iyi oynadığını vurguladı.

Takım arkadaşı Robinho'ya övgüler yağdıran Ba "Müthiş bir oyuncu. Harika bir kariyeri var. Bu senede bize yapması gereken katkıyı yaptı." dedi.

"Kazanmayı istemek anahtar niteliğinde"

"Deneyim ve tecrübe her zaman önemli ama kazanmayı istemek o aşamalarda anahtar niteliğinde. Buna en büyük örnek Konyaspor maçıydı. Konyaspor'a yenildik çünkü ligde kalmak istiyorlardı. Biz onların gözünden anladık bunu."

Demba Ba: Ben Çine gitmedim, Beni Çine sattılar

Demba Ba: Ben Çine gitmedim, Beni Çine sattılar

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