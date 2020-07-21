Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Demba Ba lig tarihine geçti
21.07.2020 - 12:19 | | İHA

Demba Ba lig tarihine geçti

Şampiyon Medipol Başakşehir’in golcüsü Demba Ba, Süper Lig tarihinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış beşinci yabancı oyuncu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Demba Ba lig tarihine geçti
ABONE OL

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir oldu. 2014 yılında kurulan kulüp, kısa süre içinde ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Turuncu-lacivertlilerin bu başarıdaki önemli etkenlerden biri de kadrosunda bulundurduğu kaliteli oyuncular. Demba Ba, Robinho, Visca, Clichy, Skrtel gibi Avrupa futbolunda yer edinmiş isimlere sahip olan İstanbul ekibinde söz konusu futbolcuların yanı sıra kadronun geri kalanının da ortaya koyduğu kaliteli oyun ve sahadaki birliktelik de şampiyonluğun şifrelerinden.

Attığı gollerle Başakşehir’e önemli puanlar kazandıran Demba Ba içinse bu şampiyonluk ayrı bir önem taşıyor.

Demba Ba lig tarihine geçti

Süper Lig tarihine geçti

West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai Shenhua, Göztepe gibi takımlarda top koşturan Demba Ba, son durağı olan Başakşehir'de adeta ikinci baharını yaşıyor. Geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen büyük bir profesyonellik örneği göstererek yoğun çalışmalar sonucunda sahalara tekrar dönen 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer olduğu turuncu-lacivertlilerin en önemli silahı haline geldi. 2019-2020 sezonunun ilk 15 haftasında sadece 1 gol atabilen tecrübeli santrfor, daha sonra formunu yakalayarak 27 maçta 12 gol, 4 asist ile katkı sağladı. Türkiye Kupası’nda 2 golü, Avrupa Ligi’nde de 2 asist bulunan Ba, aynı zamanda şampiyonluk ipini göğüsleyen Başakşehir ile adını Türk futbol tarihine de yazdırdı.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk kupasını kaldıran ve aynı başarıyı Başakşehir’le de tekrarlayan Senegalli golcü, Süper Lig’de iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış beşinci yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Başakşehir'den bomba transfer! Fenerbahçe...

Süper Lig tarihinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış yabancı oyuncular şöyle:

Mirsad Kovacevic

1985-1986 Beşiktaş
1986-1987 Galatasaray
1987-1988 Galatasaray

Elvir Bolic

1992-1993 Galatasaray
1995-1996 Fenerbahçe

Stjepan Tomas

2003-2004 Fenerbahçe
2005-2006 Galatasaray

Tomas Zapotocny

2008-2009 Beşiktaş
2009-2010 Bursaspor

Demba Ba

2016-2017 Beşiktaş
2019-2020 Başakşehir

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sercan Yıldırım'dan heyecanlandıran açıklama: Acun ağabey ile...

Demba Ba'dan Liverpool'a Şok Gol

    Tottenham Hotspur Eric Dier ile yeni sözleşme imzaladı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İbrahim Sehic, TFF 1. Lig'in en az gol yiyen kalecisi oldu
      İbrahim Sehic, TFF 1. Lig'in en az gol yiyen kalecisi oldu
    2. Şampiyonlukta aslan payı Visca’nın
      Şampiyonlukta aslan payı Visca’nın
    3. Murat Cavcav: Süper Lig'de kalmak çok önemliydi
      Murat Cavcav: Süper Lig'de kalmak çok önemliydi
    4. İspanya'nın köklü kulübü Deportivo 3. lige düştü
      İspanya'nın köklü kulübü Deportivo 3. lige düştü
    5. Trabzonspor kupa finali öncesi Şampiyonlar Lig bileti almayı hedefliyor
      Trabzonspor kupa finali öncesi Şampiyonlar Lig bileti almayı hedefliyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    NBA'de son yapılan korona virüs testinde vaka yok

    NBA'de son yapılan korona virüs testinde vaka yok

    Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı

    Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı

    Antalyaspor, dış saha maçlarını rekorla tamamladı

    Antalyaspor, dış saha maçlarını rekorla tamamladı

    Son dakika | Trabzonspor’da teknik direktör için 4 aday

    Son dakika | Trabzonspor’da teknik direktör için 4 aday

    Sıradaki Haber