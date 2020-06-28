Demba Ba: "Şampiyonluk yarışında..."

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Başakşehir'de Demba Ba açıklamalarda bulundu.

"Zorlu bir rakibe karşı bir puan aldık. Önümüzde çok maç ve alınacak çok puan var. Bundan sonraki tüm maçlarda alınabilecek tüm puanları alabilmemiz gerek."



"Baktığınızda şampiyonluk yarışında olan çok takım var"

"Baktığınızda şampiyonluk yarışında olan çok takım var. Alınacak 15 puan var. Tekrar kendi seviyeme dönebildiğim için mutluyum. Alanya maçındaki sakatlığım nedeniyle iki haftadır çalışamıyordum ama tekrar iyi dönemlerime döndüğüm için mutluyum."