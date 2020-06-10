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10.06.2020 - 18:44 |

Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!

Başakşehir, futbolcusu Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba'nın vefat ettiğini açıkladı.

Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!
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Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba’nın Senegal’de yaşayan babası Sileye Labo Ba, yaşamını yitirdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan başsağlığı mesajında, "Senegalli futbolcumuz Demba Ba’nın babası Sileye Labo Ba’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Demba Ba’nın acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Senegalli oyuncumuz ve ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Demba Banın babası Sileye Labo Ba vefat etti

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