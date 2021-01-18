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18.01.2021 - 08:53 | | Fanatik

Demir Grup Sivasspor, Adem Ljajic'e talip oldu

Kartal’ın transfer listesine koyduğu Adem Ljajic’e Sivasspor talip oldu. Yiğidolar, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

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Siyah-Beyazlılar’da teknik ekibin ara transfer döneminde yollarını ayırma yönünde görüş belirttiği Adem Ljajic için beklenen atak Süper Lig’den geldi. İlk etapta menaceri aracılığıyla ülkesi Sırbistan’dan kendisine kulüp bulmaya çalışan tecrübeli 10 numaraya, Sivasspor talip oldu. Beşiktaş’tan yıllık 3.2 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun yarım dönemlik maaşının yüzde 50’sini ödeyerek bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi planlayan Yiğidolar’a, kulüpten izin çıktı. Kırmızı-Beyazlılar’ın, bu transfer için Ljajic’i ikna turuna başladığı belirtildi.

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Demir Grup Sivasspor, Adem Ljajice talip oldu

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