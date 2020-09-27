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27.09.2020 - 15:29 |

Demir Grup Sivasspor - Ankaragücü: 0-0

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor - Ankaragücü: 0-0
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Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi Demir Grup Sivasspor puanını 4'e yükseltirken Ankaragücü bu sezon ilk puanını aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Adzic'in ortaladığı topa kale çizgisine yakın noktadaki Merikani kafası ile vurdu, kaleci Samassa çizgi üzerinden topu çıkardı.

34. dakikada Gradel orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girip Yasin'e pas verdi. Yasin’in şutunda defansa çarpan top dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yatabare ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Kone’nin dokunuşu etkisiz kaldı, dönen topu Hakan tamamlamak istese de savunma çıkardı.

87. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Felix topa vurdu, kale önündeki Hakan Arslan'ın dokunuşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Mehmet Ali Akkor xxx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Camara xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx (Barcia dk. 85 ?), Ziya xx, Yasin xx (Kayode dk. 66 xx), Gradel xx, Ninga xx (Cofie dk. 46 xx), Yatabare xx (Kone dk. 75 xx)

Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Souza, Robin, Barış

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Pazdan xx, Erdi xx, Kitsiou xx, Pinto xx, Alper xx (Voca dk. 62 xx) Diousse xx (Atakan dk. 82 ?), Lukasik xx, Adzic xx (Lobzanidze dk. 62 xx), Paintsil xx (Okan dk. 78 ?), Merikani xx (Emre dk. 79 xx)

Yedekler: Koray, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Atila

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sarı Kartlar: Erdoğan (D.G. Sivasspor), Adzic (MKE Ankaragücü)

Demir Grup Sivasspor - Ankaragücü: 0-0

Demir Grup Sivasspor 2020-2021 Sezonu Formaları

Maçın Perde Arkası: Marsilya 1-1 Lille
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