Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor 0-2
Süper Lig'de zirve için yarışan Demir Grup Sivasspor, 29. hafta maçında bugün sahasında kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Sivasspor'un 1 penaltı kaçırdığı mücadeleyi Kayserispor 2-0 kazandı.
Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı.
Kayserispor'un gollerini 45+3. dakikada Hasan Hüseyin ve 83. dakikada Mensah penaltıdan kaydetti.
Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş 12. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Sivasspor 53 puanla 3. sırada kaldı. Kayserispor ise 28 puanla 16. sıraya yükseldi.
İLK 11'LER
Sivasspor 11: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Cluademir, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare
Kayserispor 11: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, P. Henrique, Kravets
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza alanında topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
8. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı korner sonrası Emre Kılınç'ın ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Kayserispor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
9. dakikada Mensah'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Sivasspor, penaltı kazandı. Emre Kılınç'ın sağdan ortasında topa hareketlenen Yatabare, Rienstra ile ceza alanında girdiği mücadelede yerde kalınca, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı üstünden auta göndererek bu önemli gol fırsatını değerlendiremedi.
25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
44. dakikada Hasan Hüseyin Acar topu müsait durumdaki Kravets'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazından kaleye parelel gönderdiği meşin yuvarlağa Mensah dokunamayınca, konuk ekip mutlak bir gol fırsatını kullanamadı.
45 3. dakikada Kayserispor öne geçti. Hasan Hüseyin Acar'ın ceza yayı hafif sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1.
Kayserispor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
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