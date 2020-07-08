 Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 0-1

Süper Lig'in 31. hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi evinde ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip üçüncülük yarışında yara aldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 68. dakikada Acquah 30 metreden attığı müthiş golle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. Kalan dakikalarda ev sahibi takımın baskısı sonuç vermedi ve Malatya temsilcisi çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 54 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 32'ye yükselterek rahat bir nefes aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti.

67. dakikada Gökhan Töre'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor golü buldu. Hafez'in pasında topla buluşan Acquah'ın ceza alanı dışından uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

79. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top auta gitti.

82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında yaşanan karambol sonrası Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 75 Skuletic), Fatih Aksoy (Dk. 46 Kone), Cofie (Dk. 83 Djerler), Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 60 Fernando), Yatabare (Dk. 83 Yasin Öztekin)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın (Dk. 90 Kjartansson), Mina, Hadebe, Chebake, Acquah, Murat Yıldırım (Dk. 90 Fofana), Donald (Dk. 63 Walter), Gökhan Töre (Dk. 77 Yiğithan Güveli), Hafez, Umut Bulut

Gol: Dk. 68 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 29 Hadebe, Dk. 85 Farnolle, Dk. 90 9 Mustafa Akbaş (Yedek kulübesinde) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)