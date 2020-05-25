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25.05.2020 - 15:25 | | SİVAS, (DHA) -

Demir Grup Sivasspor'a ikinci koronavirüs testi yapıldı

LİG hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında ikinci kez koronavirüs testinden geçti.

Demir Grup Sivasspor'a ikinci koronavirüs testi yapıldı
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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcuları, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele ikinci kez koronavirüs testi uyguladı.

Sivasspor'da daha önce yapılan ilk teste katılanların tümünün sonucu negatif çıkmıştı.

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