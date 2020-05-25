Demir Grup Sivasspor'a ikinci koronavirüs testi yapıldı

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcuları, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele ikinci kez koronavirüs testi uyguladı.

Sivasspor'da daha önce yapılan ilk teste katılanların tümünün sonucu negatif çıkmıştı.