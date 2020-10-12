Demirören Kupası’nın kazananı Çavuşoğlu

Demirören Holding kurucusu Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club’ta üçüncüsü düzenlenen “Erdoğan Demirören Golf Kupası”nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki kategoride birinciliği elde edip üç kupa alarak turnuvanın kazananı oldu.



Golfün gelişmesinde büyük emeği olan Kemer Country Club’ın Kurucu Başkanı merhum Erdoğan Demirören adına 3’üncüsü düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Kupası büyük mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 250 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı ve Beyhan Benardete’nin de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.

Her sene gelenekselleştirilerek daha ileriye taşınması hedeflenen bu anlamlı turnuvayı daha özel kılmak ve merhum Erdoğan Demirören’i en güzel şekilde anmak için; dün akşam ‘Erdoğan Demirören Anma Yemeği ve Ödül Töreni’ organize edildi.



Mücadelelerin ardından Kemer Country Club’ta düzenlenen ödül törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile iş ve spor dünyasından önemli isimler katıldı.

‘Başarılı, hayırsever bir iş adamıydı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, böylesine anlamlı bir turnuvaya katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Rahmetli Erdoğan Demirören, bizim ağabeyimiz gibiydi. Kendisine olan sevgimiz, saygımız karşılıklıydı. Kendisi de bizi çok sever, sayardı. Özellikle bu sahanın yapılmasında, geliştirilmesinde kendisinin çok emeği vardı. Buraya ne zaman gelsem, sahanın detaylarıyla ilgilenir, aksak yerler varsa düzeltmek için çalışırdı. Dolayısıyla golf sporunun gelişmesine de çok katkı sağladı. Başarılı, aynı zamanda hayırsever bir iş adamıydı. Ayrıca sadece golf de değil atçılık, binicilik dahil birçok spor dalının gelişmesi için de yatırımlar yapardı. Kendisini bir kere daha rahmetle anıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Bu stresli ortamda birkaç saatliğine de olsa hem spor yapıp, hem de stresimizi attık diyebiliriz. O nedenle böylesine anlamlı bir turnuvaya katılmaktan ben de mutluluk duydum.”

‘Erdoğan Bey’in ‘Erdoğan Bey’in en çok sevdiği yerdeyiz’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy turnuvanın, Erdoğan Demirören’in en çok sevdiği yerde yapıldığına vurgu yaptı, “Bu sene 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli ve güzel bir güne de denk geldi. Hepimiz buradayız. Daha doğrusu Erdoğan Bey’in en çok sevdiği yerdeyiz” dedi. Erdoğan Demirören’in, gençlere çok iyi bir örnek olduğunun altını çizen Ersoy, “Hepimiz kendisini hem katkılarından, hem de golf sporunu çok sevmesinden dolayı tanıyor ve biliyoruz. Bunun gençlere çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir turnuvanın yapılmasını ve devam etmesini hem onun anısına, hem de golf sporunu sevecek olan gençlerimiz için çok güzel bir ön adım olarak görüyorum” diye konuştu.

TURNUVA BİRİNCİLERİ

Ladies Cat A Winner: Elif Kırçuval

Men’s Cat A Winner: Mevlüt Çavuşoğlu

Ladies Cat B Winner: İrem Üzmez

Men’s Cat B Winner: Baha Telli

Men’s Cat C Winner: Ali İncekara

Men’s Cat D Winner: Sami Özdağ

Junior Academy Course Winner: Ali Evyap

Junior 18 Holes Winner: Kemal Dedeman

Men’s Nearest To The Pin: Claus Lassen

Ladies Nearest To The Pin: Elçin Sönmez

Ladies Gross Winner: Beyhan Benardete

Ladies Longest Drive: Beyhan Benardete

Men’s Longest Drive: Mevlüt Çavuşoğlu

Men’s Gross Winner: Mehmet Kazan

Erdoğan Demirören Golf Cup 2020 Kazananı: Mevlüt Çavuşoğlu

‘Buranın her metrekaresinde emeği var’

İş insanı Kıvanç Oktay, Erdoğan Demirören’in Kemer Country Club’a çok emek verdiğini dile getirdi.

Oktay, “Buranın her metrekaresinde gerçekten Erdoğan Bey’in emeği var. Keşke burada olsaydı. Bu güzel günü onunla birlikte yaşayabilseydik. Buraya verdiği emekler için teşekkür ediyoruz” dedi.