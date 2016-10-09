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09.10.2016 - 23:08 |

Demirören'e üst düzey ağırlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takımımız'ı İzlanda'da yalnız bırakmadı.

Demirören'e üst düzey ağırlama
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Demirören'e üst düzey ağırlama
Demirören'e üst düzey ağırlama
Demirören'e üst düzey ağırlama
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A Milli Takımımız'ı İzlanda'da yalnız bırakmayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, karşılaşma öncesinde İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, İzlanda Başbakanı Sigurdur Ingi Johannsson ve İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Geir Thorsteinsson ile bir araya geldi.

Gündüz yenen resmi maç yemeğinde de TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı'ya memnuniyetini dile getiren Thorsteinsson, "Sizlerle, EURO 2016 Elemeleri'nde beraberdik ve Konya'da oynanan müsabaka esnasında çok iyi bir şekilde ağırlanmıştık. Biz de sizleri burada, ülkemizde aynı şekilde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Demirören karşılaşmayı kendisi için ayrılan locada izledi.

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